Москва, 9 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Замена двигателя на самолётах Sukhoi Superjet 100 позволит увеличить объём их выпуска до 40 в год, сообщает 9 марта пресс-служба Минпромторга РФ.

Anna Zvereva SSJ-100

В министерстве рассказали, что главной целью российского авиастроения станет максимально полное импортозамещение систем и агрегатов. Производственные мощности позволяют увеличить выпуск лайнеров Sukhoi Superjet 100 до 40 единиц в год, однако для этого требуется замена двигателей иностранного производства на отечественный ПД-8.

Глава Минпромторга Денис Мантуров поручил решить эту задачу за 12−14 месяцев. Кроме того, идёт работа над проектами L-410, «Байкал» и ТВРС-44 («Ладога»).