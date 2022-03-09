Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге пройдут первые в 2022 году технологические разводки невских мостов. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Разводные мосты Санкт-Петербурга Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Это мероприятие коснётся мостов через Неву и Малую Неву. Первым станет мост Александра Невского. Его разведут уже в ночь с 9 на 10 марта, а также сутки спустя, с 10 на 11 число. Движение транспортных средств по мосту будет остановлено с 2:20 до 5:10.

В течение месяца, до 10 апреля, СПб ГБУ «Мостотрест» будет проводить развод мостов каждую ночь. По планам предприятия, до начала навигационного сезона мосты Санкт-Петербурга разведут около 50 раз.

Напомним, навигационные сезон на Неве и Малой Неве начинается 10 апреля и будет действовать до 30 ноября. Мосты на рукавах Невы будут разводить позднее, с 20 апреля, а закончат раньше, 15 ноября.

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