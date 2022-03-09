Тюмень, 9 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В нефтегазовый кластер Тюменской области вошли ещё четыре компании: из Новгородской области, Ямала, Башкирии и Тюмени. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Пресс-служба губернатора Тюменской области На одном из предприятий Нефтегазового кластера

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Отмечается, что за год работы нефтегазового кластера число его участников выросло до 60. В данный кластер входят и малые предприятия, и крупные корпорации, а также университеты. На сегодня его участниками реализуется более ста проектов.

В 2022 году фирмы, которые закупают оборудование у предприятий нефтегазового кластера, получат кешбэк 1,5−5% в зависимости от общего объёма закупок в течение года. Аналогов такой меры поддержки в других регионах нет, сообщают в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

По данным Минпромторга РФ, тюменский нефтегазовый кластер — крупнейший в России.