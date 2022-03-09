Элиста, 9 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Элисте состоялся хоккейный матч между командами «Zа наших» и «Zащита» в поддержку президента России Владимира Путина и Вооружённых сил РФ. На лёд вышел и глава Калмыкии Бату Хасиков.

Prvadm.ru Хоккей

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«Наша армия — за мирное будущее нашей страны. За то, чтобы восьмилетняя война в Донбассе наконец завершилась, и для братских народов наступил долгожданный мир», — написал Хасиков в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Ca2jnPzDwQ6/

Глава Калмыкии поблагодарил всех участников хоккейного матча и болельщиков.