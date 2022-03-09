Челябинск, 9 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Челябинской области с COVID-19 справились ещё 2253 человека. Об этом 9 марта информирует оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии от этой болезни исцелились 266 102 пациента. А выявили в регионе уже 302 658 случаев заражения коронавирусом.

Больных насчитывается 28 133 человека. А скончались от ковида ещё 15 граждан.