Воронеж, 9 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Благотворительный концерт для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик провёл 8 марта российский певец Николай Басков. Об этом он написал в своём Instagram-аккаунте.

(сс) Dmitry1035 Николай Басков

«В преддверии международного женского дня мы провели концерт в Воронеже для эвакуированных и спасенных жителей ДНР и ЛНР! Это было по-особенному тепло. А для меня огромная честь подарить женщинам минуты радости и поддержать их в тех обстоятельствах, когда это просто необходимо!» — написал Басков.

https://www.instagram.com/p/Ca1ittql5ak/

Он также призвал коллег присоединиться к участию в благотворительных концертах для тех, кто оказался в сложной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежскую область въехали 3,3 тысячи жителей Донбасса, вынужденно покинувших свои дома.

Николай Басков в числе первых российских артистов выступил в поддержку специальной военной операции в России — в соцсетях он подчеркнул, что операция является миротворческой и полностью соответствует международному праву.