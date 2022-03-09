Абакан, 9 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Ещё три человека с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 9 марта в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Жертвами коронавирусной инфекции стали две жительницы Хакасии (74-летняя и 89-летняя) и 82-летний мужчина.

С начала 2022 года в республике умерли 277 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 114 носителей коронавируса, выздоровели 232 человека.