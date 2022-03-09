В Хакасии скончались ещё три пациента с коронавирусом
Абакан, 9 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Ещё три человека с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 9 марта в республиканском правительстве.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Жертвами коронавирусной инфекции стали две жительницы Хакасии (74-летняя и 89-летняя) и 82-летний мужчина.
С начала 2022 года в республике умерли 277 ковид-пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 114 носителей коронавируса, выздоровели 232 человека.