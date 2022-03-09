Владикавказ, 9 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Еще четверо военнослужащих из Северной Осетии погибли при выполнении воинского долга во время специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. В республике 8 марта простились с Игорем Леоновым, Артуром Качмазовым, Олегом Ковальчуком иМихаилом Скоковым. За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, президент РФ Владимир Путин наградил их орденами Мужества (посмертно), сообщили в пресс-службе главы РСО-Алании.

Mil.ru Орден Мужества

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Семьям погибших направил телеграммы со словам соболезнования и поддержки глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он отметил, что сыновья многонациональной республики, отдавшие свои жизни за мирное будущее страны, проявили высочайшее мужество и профессионализм.

Ранее Меняйло написал в своем Instagram:

«Мы гордимся нашими воинами, которые сейчас сражаются с неофашистами за свободное от нацизма будущее. Как их деды, проливают кровь, а порой отдают свои жизни за это. Среди наших земляков, выполняющих свой воинский долг на Украине, к сожалению, есть погибшие. Я соболезную родным и близким, скорблю вместе с ними. Они получат нашу поддержку».

Напомним, в ходе спецоперации на Украине ранее погибли еще двое уроженцев Северной Осетии — Александр Железов и Чермен Мисиков. Они также были удостоены ордена Мужества (посмертно).