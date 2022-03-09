Чита, 9 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В связи с проведением специальной военной операции на территории Украины ректор Забайкальского госуниверситета (ЗабГУ) Сергей Иванов обнародовал обращение к сотрудникам и студентам данного вуза с призывом поддержать российского президента и армию.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В его воззвании, в частности, сказано:

«Сегодня наша страна и все мы переживаем очень сложный период. Россия столкнулась с беспрецедентным давлением и реальной угрозой полномасштабного военного конфликта на своей территории, оставаться в стороне от этих процессов значило бы поставить под вопрос само существование России, а также существование русских и украинцев на Украине. Российская Федерация сделала всё, чтобы не допустить военных действий, но в сложившейся ситуации иной исход оказался невозможным. Мы все искренне переживаем за мирных людей, находящихся в зоне специальной военной операции, и желаем им только добра. Мы надеемся, что вскоре мир и спокойствие на этих территориях будут восстановлены».

Ректор Сергей Иванов также отметил, что перед ЗабГУ сейчас стоит задача по определению векторов работы в новых условиях.

«При этом мы должны продолжать совместную деятельность в образовательном и научно-инновационном пространстве, не разделенном искусственными границами. Уже сегодня Забайкальский государственный университет готов принять студентов из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик на обучение по таким направлениям подготовки, как строительство, горное дело, техносферная безопасность, экономика, социальная работа, педагогическое образование и другие, гарантировав размещение в общежитиях.

Вузам, которые продолжают выполнять свою главную миссию по подготовке квалифицированных кадров, в этих обстоятельствах необходимо обратить внимание и на воспитательный процесс, поддерживая в молодёжи патриотизм, желание отстаивать интересы страны, готовность прийти на помощь», — считает Сергей Иванов.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Во многих населённых пунктах Забайкалья проходят мероприятия в рамках акции «Своих не бросаем». Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию обо всем, что происходит на Украине.

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