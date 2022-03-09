Лондон, 9 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Любой российский самолет, оказавшийся в воздушном пространстве Великобритании, может быть задержан, заявил британский министр транспорта Грант Шэппс.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Я сделал уголовным преступлением вхождение любого российского самолета в пространство Великобритании, теперь правительство Ее Величества может задерживать эти самолеты», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания ответила отказом на предложение России провести консультации по использованию воздушного пространства. Российская сторона после этого закрыла своё пространство для британских самолётов.