Абакан, 9 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 114 носителей коронавируса, выздоровели 232 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 марта в правительстве республики.

ИА REGNUM Маски

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По данным республиканского оперативного штаба, с начала 2022 года в Хакасии подтверждён 31 351 случай COVID-19. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за четыре дня — 0,5, за семь дней — 0,5.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта в Хакасии выявили 145 носителей коронавируса, выздоровели 197 человек.