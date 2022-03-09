Сеул, , 08:43 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 8 марта телефонные переговоры с министром иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флорес, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, разговор состоялся по инициативе гватемальской стороны.

Известно, что стороны договорились о расширении и развитии отношений дружбы и сотрудничества путем проведения различных мероприятий, посвященных 60-летию установления дипломатических отношений между странами.

Чон Ый Ён отметил, что Сеул продолжит развивать сотрудничество с Гватемалой в различных областях, включая сельское хозяйство, борьбу с изменением климата, а также сотрудничество в целях социально-экономического развития Центральной Америки.

Он также попросил поддержать кандидатуру экс-министра иностранных дел Кан Гён Хва на пост генерального директора Международной организации труда (МОТ).

В свою очередь, Флорес выразил надежду на скорейшее присоединение Гватемалы к соглашению о свободной торговле между Южной Кореей и странами Центральной Америки.