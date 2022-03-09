Сеул, 9 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 8 марта телефонные переговоры с министром иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флорес, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, разговор состоялся по инициативе гватемальской стороны.

Известно, что стороны договорились о расширении и развитии отношений дружбы и сотрудничества путем проведения различных мероприятий, посвященных 60-летию установления дипломатических отношений между странами.

Чон Ый Ён отметил, что Сеул продолжит развивать сотрудничество с Гватемалой в различных областях, включая сельское хозяйство, борьбу с изменением климата, а также сотрудничество в целях социально-экономического развития Центральной Америки.

Он также попросил поддержать кандидатуру экс-министра иностранных дел Кан Гён Хва на пост генерального директора Международной организации труда (МОТ).

В свою очередь, Флорес выразил надежду на скорейшее присоединение Гватемалы к соглашению о свободной торговле между Южной Кореей и странами Центральной Америки.