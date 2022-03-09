Южно-Сахалинск, 9 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР направленно на предотвращение более глобального военного конфликта, уверена заведующая отделением Сахалинского областного реабилитационного центра для инвалидов Елена Филиппова.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР

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«Задача президента, правительства, государства и нас как граждан — это поддержка гражданского населения и защита наших границ. Нельзя допустить формирование националистического государства и третьей мировой войны. Поэтому мы полностью поддерживаем действия, которые сейчас происходят. Они направлены на предотвращение более глобального военного конфликта», — цитирует Филиппову телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт «Народного фронта» Еврейской АО Владимир Хроменко убеждён, что нацизм нужно уничтожать на корню и решать судьбу территорий должны люди, которые там живут. Общественник уверен, что население Луганской и Донецкой Народных Республик имеет право на самоопределение.