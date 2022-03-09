Томск, 9 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Томской области с 7 марта приостанавливается проведение публичных мероприятий. Решение принято оперштабом по борьбе с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Томск

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Как отмечается, регион за последний дни стал одним из лидеров в России по уровню заболеваемости. По состоянию на 7 марта, показатель превысил среднероссийский в два раза. По словам губернатора Сергея Жвачкина, после отмены QR-кодов многие решили, что эпидемия закончилась.

«Чудес не бывает: пока не привьется большинство, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, ситуация останется сложной. А если она еще усложнится, мы будем вынуждены отыграть назад введенные послабления режима», — подчеркнул он.

Глава региона также поручил контролировать соблюдениемасочного режима в местах с массовым пребыванием людей.