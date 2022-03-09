Москва, 9 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Торгов по нефти Brent 7 марта на Московской бирже не было в связи с праздничными днями, а в Лондоне на ICE цена этой эталонной марки выросла на 4,8% до $122,13 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Gov.by Нефтепровод

Вечером 8 марта рост цен на нефть продолжался: цена Brent на ICE повышалась более чем на 3,3% и торговалась на отметках $125−126 за баррель.

Запрет США на импорт нефти из России только подогревал рост, вызванный недостатком предложения.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что не все страны-участницы ОПЕК+ могут выполнять действующие квоты на увеличение добычи, а политические события находятся вне сферы регулирования и ОПЕК, и ОПЕК+.

Международное энергетическое агентство констатирует факты, что от импорта российской нефти и газа Европе отказаться в ближайшее время невозможно.

Такой рост цен на нефть перестаёт устраивать даже экспортёров. Однако «быки» нефтяного рынка продолжают агрессивные покупки фьючерсов.

Сегодня, 9 марта, цены на нефть растут. Так, цена майских фьючерсов на марку Brent выросла на 6,27%, до $130,93, апрельских фьючерсов на WTI — на $5,46, до $125,92.

На сегодняшний день ожидается коридор по цене Brent в $125—127 за баррель.

Читайте также: Нефть марки Brent преодолела ценовой барьер $130 за баррель