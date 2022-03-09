Госсовет Чувашии поддержал спецоперацию по защите Донбасса
Чебоксары, 9 марта, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Государственный совет Чувашской Республики поддержал решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующее совместное заявление подписали руководители всех шести партий, представленных в региональном парламенте, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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В заявлении отмечается, что в республике гордятся «великим прошлым нашего Отечества», чтят и преумножают «вековые традиции патриотизма» и готовы «к самопожертвованию во имя её могущества и процветания».
Чувашские депутаты отмечают, что принимаемые главой государства «волевые решения» дают «нам право гордиться своей страной, помогают приумножать достижения в различных отраслях, вдохновляют на новые победы».
Также парламентарии поддержали инициативу главы Чувашии Олега Николаева об оказании помощи вне зависимости от «партийной и иной принадлежности» тем, кто оказался «в непростой ситуации», напомнив, что обстановка требует «от каждого из нас осознания значимости патриотизма, исторической значимости сегодняшних решительных действий руководства страны».
24 февраля Россия начала специальную военную операцию по оказанию помощи Донбассу, население которого восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. ПрезидентВладимир Путин пояснил, что спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, подчеркнув при этом, что Россия не намерена оккупировать украинские территории.
Напомним, что Госсовет Чувашии состоит из 44 депутатов, которые представляют шесть партий. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за справедливость».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах поддержали военную спецоперацию России на Украине, разместив на двух зданиях правительства букву Z.
Отметим, что в Чувашии сформирована рабочая группа, которая будет на системной основе заниматься сбором гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Помимо пунктов сбора в Чебоксарах и Новочебоксарске планируется организовать подобные площадки в других городах республики. Первая партия гуманитарной помощи из Чувашии отправилась 1 марта: в состав груза весом 20 тонн вошли мука, крупы и другие продукты питания.