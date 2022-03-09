Биробиджан, 9 марта, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Эксперт «Народного фронта» Еврейской АО Владимир Хроменко убеждён, что нацизм нужно уничтожать на корню, и решать судьбу территорий должны люди, которые там живут. Общественник уверен, что население Луганской и Донецкой Народных Республик имеют право на самоопределение, сообщил 9 марта телеграм-канал правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР

«Полностью поддерживаю нашего президента. Тем более, знаю не понаслышке, знаю от жены, когда её дедушка Александр Глотов до 1949 года включительно в Винницкой области вылавливал эти бандформирования бандеровцев, националистов. И он рассказывал, какие зверства видел. Это невозможно передать словами. Если это представить — очень тяжело. Нацизм нужно уничтожать на корню», — сказал Владимир Хроменко.

Он напомнил о том, что Россия никогда не бросает своих и всегда побеждает, потому что борется за правое дело. Эксперт «Народного фронта» также высказал мнение, что «Украине пора начать жить своим разумом, а не плясать под дудку неонацистов».

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии за выходные дни 6−8 марта состоялось несколько мероприятий, цель которых — поддержать солдат, принимающих участие в специальной операции России по просьбе ДНР и ЛНР. В том числе в столице региона Биробиджане на многоэтажках разместили баннеры с изображением символа спецоперации — буквы Z.