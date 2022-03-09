Омск, 9 марта, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Власти Омской области выразили соболезнования родным и близким омича Артёма Дмитриева, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Оmskportal.ru Омич, капитан Российской армии Артём Дмитриев погиб в ходе спецоперации на Украине

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Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, губернатор региона Александр Бурков в телеграмме выразил соболезнования матери погибшего омича — капитана Российской армии Артёма Дмитриева.

«Как истинный патриот своей страны он до последней минуты оставался верен служебному долгу и офицерской чести», — говорится в телеграмме.

Похороны Артёма Дмитриева состоялись 8 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Норильска (Красноярский край) Эдуард Белый погиб в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.