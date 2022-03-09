Якутск, 9 марта, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Якутске перестанут принимать пациентов с COVID-19 в стационарах, перепрофилированных под инфекционные. В обычный режим работы вернутся больницы при городских поликлиниках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Читайте также: В Якутии вакцинировали от COVID-19 более 350 детей

За сутки 8 марта выздоровевших якутян насчитали больше, чем заболевших. Так, вирус победили 533 человека, заразились — 425. В больницы попали 16 человек, всего госпитализированы 10% пациентов с COVID-19.

«С завтрашнего дня в городе Якутске будут закрыты стационары, которые работали при поликлиниках. Койки для лечения ковидных больных останутся в специализированной Якутской республиканской клинической больнице, Республиканской больнице №2 — Центре экстренной медицинской помощи, Республиканской больнице №3, где на настоящий момент также оказывают специализированную помощь по лечению ковида для граждан старшего поколения», — сказала заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, при посещении общественных мест жителям Якутии больше не нужно предъявлять медицинские сертификаты. Такое решение принял глава республики Айсен Николаев.