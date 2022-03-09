Биробиджан, 9 марта, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Еврейской автономии за выходные дни 6−8 марта состоялось несколько мероприятий, цель которых — поддержать солдат, принимающих участие в специальной операции России по просьбе ДНР и ЛНР. В том числе в столице региона Биробиджане на многоэтажках разместили баннеры с изображением символа спецоперации — буквы «Z», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот публикации в группе «БУДЬ В КУРСЕ! Невский район» в «ВКонтакте» Z на автомобиле в поддержку специальной военной операции

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Читайте также: Никакого другого решения быть не могло — глава ЕАО о спецоперации России

Кроме того, студенты общежития медицинского колледжа в столице Еврейской АО 8 марта изобразили этот знак с помощью окон, в которых горел свет. Флэшмоб проходил в тёмное время суток.

«Горжусь своими студентами», — отметила ректор Биробиджанского медицинского колледжа Елена Попова, подчеркнув, что для российских солдат очень важна поддержка.

Жители Облучья провели автопробег. По городу проехала колонна из более, чем 40 машин с флагами России. После этого автомобили выстроили в форме буквы «Z».

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите мирного населения Луганской и Донецкой народных республик. В ней принимают участие только солдаты контрактной службы.