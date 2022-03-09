Мадрид, 9 марта, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о «непоколебимой приверженности» Испании Украине и вновь выступил в защиту единства этой страны. Об этом пишет агентство EFE.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Соответствующее заявление Санчес сделал в ходе визита в Латвию, где он посетит подразделение испанских войск, которое находится в прибалтийской стране в рамках миссии НАТО.

Испанский премьер встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.