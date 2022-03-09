Оренбург, 9 марта, 2022, 06:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области в отношении туристов, вернувших из-за границы и проигнорировавших тестирование на коронавирус или отчет о его результатах на портале госуслуг, возбуждено 1147 административных дел. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

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По состоянию на 28 февраля суды рассмотрели 742 дела. Вынесены наказания в виде штрафов на общую сумму 7 млн 126,5 тыс. рублей. Остальные дела еще находятся на рассмотрении в судебных инстанциях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, граждане, вернувшиеся из-за рубежа в Россию, должны пройти тест на коронавирус, а результаты своевременно разместить на портале госуслуг. За нарушение требования предусмотрены штрафные санкции — до 300 тыс. рублей.