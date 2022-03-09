Владивосток, 9 марта, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Во Владивостоке полиция пресекла противоправную деятельность уроженки Приамурья, которая расклеивала на фасадах домов листовки с призывом к участию в несогласованном митинге против действий Вооруженных Сил РФ за рубежом. Изъяты 86 листовок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю Нарушительница

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Женщина в полиции признала вину и раскаялась. В отношении нее составлен административный протокол.

«Фрунзенский суд рассмотрел собранные сотрудниками полиции материалы и назначил нарушительнице административный штраф в размере 50 тыс. рублей», — добавили в пресс-службе полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дзержинском районе Калужской области двое граждан провели пикет и демонстрировали плакат, содержание которого дискредитировало Вооруженные силы Российской Федерации.