Пекин, 9 марта, 2022, 04:36 — ИА Регнум. С ноября 2021 года китайская полиция задержала более 860 подозреваемых, причастных к незаконной деятельности по слежке и фиксации, сообщает 7 марта агентство Синьхуа.

Слежка

Полиция к настоящему времени раскрыла более 160 связанных с этим уголовных дел, изъяла около 11 000 единиц оборудования для прослушивания или наблюдения, а также раскрыла 15 незаконных мастерских, которые производили такие устройства, сообщило министерство общественной безопасности КНР, добавив, что также было обнаружено около 30 000 взломанных веб-камер.

Власти будут продолжать бороться с подобными преступлениями, заявил представитель министерства, призвав всех преступников, которых еще предстоит поймать, явиться с повинной.