Хабаровск, 9 марта, 2022, 03:07 — ИА Регнум. В Управлении министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО зарегистрирована официально Ассоциация участников промышленно-строительного кластера Дальнего Востока.

Хабаровск

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«Промышленно-строительный кластер станет драйвером развития производства строительных материалов в регионе.⠀

Выпуск местных качественных и доступных стройматериалов — основа импортозамещения и безопасности отрасли. Кластер поможет снизить стоимость квадратного метра. В базовый перечень участников вошли 13 производителей, которые ведут свою деятельность в Хабаровском крае», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, сибирь станет одной из приоритетных территорий развития России, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в обращении к участникам и организаторам Красноярского экономического форума.