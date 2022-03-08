В Карелии сотрудники ФССП поздравили женщин с 8 Марта
Петрозаводск, 8 марта, 2022, 23:40 — ИА Регнум. В Карелии сотрудники Федеральной службы судебных приставов присоединились к всероссийский акции «Вам, любимые», приуроченной к 8 Марта.
Фотографии предоставлены Волгоградским региональным отделением МГЕР
8 Марта в Волжском
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«Они подарили улыбки, теплые пожелания и цветы прекрасным дамам», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Вам, любимые!»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области тёплые поздравления с 8 Марта получили участницы и женщины-ветераны Великой Отечественной войны, труженицы тыла.
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