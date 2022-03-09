Москва, , 08:07 — REGNUM Китай становится едва ли не главным каналом экспорта российских ресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что в январе-феврале 2022 года товарооборот России и Китая вырос на 38,5%.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Товарооборот между РФ и КНР продолжит расти. Также он будет увеличиваться и с Турцией, Индией и другими немногочисленными странами, которые дистанцировались от политико-экономического давления на нашу страну, — сказал Чеглов. — Китай станет основным нашим партнером, поскольку на внутрироссийском рынке высвобождаются значительные ниши. И не только в потребительском секторе. Кроме того, у КНР осложнились торговые отношения с США, им требуются новые рынки сбыта для подстраховки. Одновременно с этим Китай становится чуть ли не главным каналом экспорта наших ресурсов. Наконец, в отличие от Турции, Китай не входит в проамериканские блоки, а в отличие от Индии, как мы видели недавно, менее зависит от США в принятии решений».

Как полагает экономист, со стороны Китая прежде всего следует ожидать роста импорта непродовольственных товаров.

«Скорее всего, товарные потоки будут перенаправлены по железной дороге, а взаиморасчеты переориентированы на юань. Вырастут поставки и продовольственных товаров в регионы Сибири и Дальнего Востока, поскольку здесь логистическое плечо короче. Вырастут продажи России в Китай сырья и некоторых видов продовольствия, — сказал Чеглов. — В свою очередь, в части продолжения роста продаж некоторых продовольственных товаров (мука, макароны, куриное мясо, говядина) уверенности нет, поскольку Россия будет решать обострившуюся проблему собственной продовольственной безопасности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Россия и Китай будут ускоренно развивать экономические связи.