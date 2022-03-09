Москва, 9 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Можно ожидать, что глобальный дефицит микросхем будет полностью преодолен во второй половине 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. Так он прокомментировал прогнозы корпорации Toshiba, согласно которым проблема дефицита микросхем не будет преодолена в 2022 году.

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«Производство микросхем, полупроводниковой и микропроцессорной техники характеризуется высокой сложностью технологических цепей, большой продолжительностью и стоимостью сопутствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, дороговизной оборудования и сложным процессом лицензирования, — сказал Садыков. — В силу этих причин производство микросхем весьма чувствительно к масштабным финансовым и политическим кризисным явлениям, даже если они не связаны напрямую с регионами локализации производства».

В связи с этим он обратил внимание, что дефицит полупроводниковой техники, спровоцированный финансово-экономическим кризисом 2008−2009 годов, был преодолен приблизительно за два года.

«В настоящий момент кризисные явления в мировой экономике развиваются труднопредсказуемым образом. При благоприятном выходе из кризиса можно ожидать, что дефицит микросхем будет полностью преодолен во второй половине 2023 года. Пессимистичный сценарий предполагает весьма продолжительную и даже хроническую нехватку предложения на данном рынке», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проблема нехватки чипов в мировой промышленности возникла в конце 2020 года.