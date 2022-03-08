Пермь, 8 марта, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В Пермском крае от COVID-19 вылечился ещё 5001 гражданин. Эти данные 8 марта сообщает краевой оперштаб.

Коронавирус

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Всего в регионе выздоровел уже 300 881 пациент. А выявили с начала пандемии 339 032 заражения коронавирусом.

Скончались от ковида уже 8465 человек. Это на 13 больше, чем сутками ранее.