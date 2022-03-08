Москва, 8 марта, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В украинских биолабораториях вблизи границ России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия, заявила 8 марта официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

«Подтверждаем вскрывшиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, реализуемой Киевом при финансировании Минобороны США», — говорится в распространенном МИД РФ комментарии Захаровой.

По ее словам, от сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

«В частности, речь идет об указании Минздрава Украины относительно оперативной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов, направленном во все биолаборатории», — уточнила Захарова.

Экстренное уничтожение особо опасных патогенов потребовалось, чтобы не допустить вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заключила официальный представитель МИД РФ.