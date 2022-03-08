Салехард, 8 марта, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В Салехарде многодетных матерей поздравили с Международным женским днём. Об этом сообщает пресс-служба госадминистрации.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Международный женский день. Владивосток

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«В нашем городе порядка 1,5 тысяч многодетных семей, с каждым годом число семей, где появляются третьи, четвёртые дети, растёт. Действует свыше десяти мер государственной поддержки. Но ничто не заменит маминой любви и заботы. От всей души хочу поздравить всех мам, девочек, девушек, женщин и бабушек с Международным женским днём и пожелать счастья, здоровья и благополучия!» — отметила заместитель главы столицы Ямала Анастасия Попова.

Среди получивших подарки в Салехарде семья Шидловских, воспитывающая 14 детей, семья Алиевых, в которой девять детей, семья Голубевых, где воспитывается восемь детей и семья Кожевиных, где воспитывается 13 детей.