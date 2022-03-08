Элиста, 8 марта, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки выявили 128 носителей коронавируса, после COVID-19 вылечились 524 пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 8 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время лечение в четырёх ковидных госпиталях получает 151 ковид-пациент. Из них девять человек находятся в тяжёлом состоянии.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 48 228 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 44 301 ковид-пациент. Не смогли справиться с осложнениями, вызванными инфекцией, 820 человек.