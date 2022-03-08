Челябинск, 8 марта, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Женщины приносят в жизнь доброту и энергию, гармонию и мудрость, а также вдохновляют близких на новые свершения. Об этом в своём поздравлении к 8 Марта заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

ru.torange.biz 8 Марта

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»

Он отметил, что после трудового дня дамы спешат домой, чтобы обнять своих родных и подарить им заботу и тепло. Они берегут домашний уют, воспитывают детей, работают, учатся и при всём этом всегда остаются красивыми и очаровательными», «Вам каким-то невероятным образом удаётся всё успевать», — сказал чиновник.

В Международный Женский день он пожелал им успехов в делах, благополучия, а также весеннего настроения.