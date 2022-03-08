Лондон, 8 марта, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Санкционное давление на Россию необходимо усиливать, несмотря на его последствия для жителей Великобритании. Об этом заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

Tom Witham Лиз Трасс

«Конечно, эти санкции будут иметь цену для британцев и отразятся как на счетах за электроэнергию, так и на стоимости проживания, но эта цена — ничто по сравнению с тем, во сколько народу Украины обойдется ужасающее варварство, с которым он столкнулся», — заявила она, выступая в Палате общин парламента.

Трасс добавила, что нельзя сравнивать «ее и с ценой, которую придется заплатить, если позволить президенту России Владимиру Путину добиться успеха, поскольку мы знаем, что его амбиции распространятся дальше, если он не проиграет на Украине».