Москва, 8 марта, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели всероссийскую акцию, в ходе которой поздравили более десяти тысяч представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Об этом журналистам сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Марта

«Из года в год в честь Международного женского дня активисты «Молодой Гвардии» поздравляют девушек. Этот год не стал исключением. На улицах городов и в больницах наши активисты вручили цветы более десяти тысячам женщин. Большое внимание постарались уделить поздравлению женщин-врачей, которые ежедневно спасают жизни людей. Не оставили без внимания и представительниц прекрасного пола в пунктах временного размещения», — рассказал Антон Демидов.

Так, в Липецкой области молодогвардейцы совместно с региональным отделением «Единой России» организовали в одном из пунктов временного размещения концерт для беженцев из ЛДНР и поздравили с праздником женщин-медиков. Праздничная программа прошла в пункте временного размещения, созданном на базе отдыха «Клен». На концерте представили танцевальные номера творческого коллектива «ТаВиНи» и сольные музыкальные выступления.

В Тверской, Пензенской, Саратовской, Иркутской, Курганской областях, Краснодарском, Приморском краях, Республиках Алтай и Удмуртия активисты «Молодой Гвардии Единой России» присоединились к акции «Вам, любимые!»: на улицах городов молодогвардейцы вручили женщинам цветы. В Омской, Тверской, Кировской областях и других регионах страны в больницах активисты поздравили женщин-медиков с праздником.