Активисты МГЕР поздравили более 10 тыс. женщин с Международным женским днем
Москва, 8 марта, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели всероссийскую акцию, в ходе которой поздравили более десяти тысяч представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Об этом журналистам сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Так, в Липецкой области молодогвардейцы совместно с региональным отделением «Единой России» организовали в одном из пунктов временного размещения концерт для беженцев из ЛДНР и поздравили с праздником женщин-медиков. Праздничная программа прошла в пункте временного размещения, созданном на базе отдыха «Клен». На концерте представили танцевальные номера творческого коллектива «ТаВиНи» и сольные музыкальные выступления.
В Тверской, Пензенской, Саратовской, Иркутской, Курганской областях, Краснодарском, Приморском краях, Республиках Алтай и Удмуртия активисты «Молодой Гвардии Единой России» присоединились к акции «Вам, любимые!»: на улицах городов молодогвардейцы вручили женщинам цветы. В Омской, Тверской, Кировской областях и других регионах страны в больницах активисты поздравили женщин-медиков с праздником.