Кемерово, 8 марта, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поздравил женщин с Международным женским днём. Он отметил, что с улыбок женщин в Сибири начинается весна.

Ako.ru Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»

«Дорогие женщины Кузбасса! Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником — Международным женским днем 8 марта! Именно с ваших тёплых улыбок и сияющих глаз у нас в морозной Сибири начинается весна. Вы вдохновляете нас, мужчин, на созидательные дела, на движение вперед, к новым достижениям и победам, — сказал Цивилёв. — Кузбасс активно развивается, и в этом огромная доля вашего труда, вашей энергии и таланта. Вы уделяете много времени образованию, постоянно стремитесь повышать уровень своей квалификации и уже давно на равных сотрудничаете с мужчинами во всех сферах. Вы осваиваете самые трудные, на первый взгляд, сугубо мужские профессии, руководите сложнейшими производствами и крупными коллективами. И при этом остаетесь красивыми, нежными и любящими, терпеливо воспитываете детей и бережете тепло семейного очага. Даже в самые трудные периоды жизни вы умеете сохранить оптимизм и внушить нам надежду на лучшее. Спасибо вам за безграничную доброту и щедрость сердца, великую мудрость и умение прощать».

Он пожелал жительницам Кузбасса, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, достатка и процветания.