Москва, 8 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Радио Sputnik начнёт выходить в эфир на частотах, освободившихся после ликвидации радиостанции «Эхо Москвы». 8 марта об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Радио

Вещание радио Sputnik на бывших частотах «Эха Москвы» (в Москве это 91,2 FM) начнётся с 9 марта. Первый эфир стартует в 07:00 мск.

«Исправлена историческая несправедливость, что у самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты», — заявила главный редактор радио Sputnik Маргарита Симоньян.

Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира 1 марта 2022 года. Перед этим Генпрокуратура РФ вынесла предписание об ограничении доступа к этому СМИ из-за распространения ложной информации о российской спецоперации на Украине. Позже совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» принял решение о полной ликвидации радиостанции и её сайта.