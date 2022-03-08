Севастополь, 8 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Некоторые из коронавирусных ограничений сняты в Севастополе, соответствующие изменения внесены 7 марта в указ о введении режима повышенной готовности на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В частности, решением губернатора сняты требования по ограничению заполняемости театров и кинотеатров, помещений, где проводятся спортивные мероприятия и экскурсии. Также в Севастополе отменили требование о переводе 50% сотрудников на удаленную работу. Вместе с тем, остаётся рекомендация по соблюдению самоизоляции для беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в Севастополе в больницы были доставлены 37 пациентов с коронавирусом, положительные результаты тестов на инфекцию получили 266 человек, выписаны за сутки 606 пациентов. Скончались после осложнений на фоне ковида ещё шесть пациентов.