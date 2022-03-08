Самара, 8 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Самарской области в рамках акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню, поздравили женщин региона с этим праздником. Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.

Couleur Тюльпаны

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Также судебные приставы в ходе поздравления дарили женщинам на улицах главный символ красоты и нежности — яркие и ароматные тюльпаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирску поздравили женщин с этим праздником.