Элиста, 8 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Женщины приносят в наш мир гармонию, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство — материнскую любовь. Об этом заявил в своём поздравлении глава Калмыкии Бату Хасиков.

Donland.ru Цветы к 8 Марта

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«Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, конечно же, заслуживают самого высокого признания. При этом вы каким-то непостижимым образом везде и всё успеваете, достигаете вершин в самых разных сферах деятельности. Благодарим вас и за то, что вы делаете каждого мужчину сильнее, мужественнее, мудрее», — отметил Хасиков.

Глава Калмыкии пожелал женщинам здоровья, добра, терпения, взаимопонимания, благополучия и счастья.