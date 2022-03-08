Киев, 8 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Владимир Зеленский заявил 8 марта касательно НАТО, что «охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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По его словам, альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать вопросы признания российского Крыма и независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.