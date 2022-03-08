Тюмень, 8 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 1772 ковидных пациентов, 55 госпитализировано с COVID-19. Об этом 8 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Vk.com/a.brechalov Ковид-бригада скорой помощи

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За сутки на 8 марта коронавирус выявили у 757 тюменцев. Это на 402 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 марта коронавирус выявили у 174 681 человека, выздоровели 138 267 пациентов, скончались 4002 (на 10 человек больше, чем днём ранее).