Калуга, 8 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 23 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 8 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 297 человек. Днём ранее, 7 марта, в регионе были зарегистрированы 344 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 97 576 человек, 77 397 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 369 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.