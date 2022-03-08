Москва, 8 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Отечественная государственная корпорация по космической деятельности примет специальные меры для поддержи частных российских компаний, работающих в этой сфере. 8 марта об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

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Рогозин отметил, что объём поддержки будет беспрецедентным. В частности, частные российские компании получат доступ к новым отечественным разработкам и возможность «практически бесплатной» доставки на околоземную орбиту созданных ими космических аппаратов.

Уже в 2022 году будут запущены десятки спутников, произведённых частными российскими компаниями. Отмечается, что речь идёт о спутниках связи, метеонаблюдения и дистанционного зондирования Земли.

Для запуска этих спутников будут использованы ракеты-носители «Союз-2», освободившиеся после прекращения сотрудничества с британской компанией OneWeb. Указание по принятию соответствующих мер получил заместитель генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки Михаил Хайлов.