Пермь, 8 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Женщины наполняют мир красотой, нежностью, энергией и гармонией. Об этом в своём поздравлении к 8 Марта заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

ru.torange.biz 8 Марта

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«Ваша любовь, мудрость и забота делают нас сильнее, придают уверенность, вдохновляют на новые свершения. Мы восхищаемся вашими талантами, оптимизмом, трудолюбием, умением сочетать семью и дом с профессиональными достижениями», — сказал чиновник.

Махонин также добавил, что женщины доказали свои востребованность и успешность в самых разных областях, среди которых и медицина, и наука, и педагогика, и спорт, и культура, и промышленность, и политика, и бизнес. Развитие Пермского края и благополучие его жителей во многом зависит от женщин. И власти края гордятся ими и стараются сделать всё возможное для того, чтобы каждая из них была счастлива.

Также Махонин пожелал дамам успехов, радости, крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний.