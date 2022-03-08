Чита, 8 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 8 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 154 940 (+987 за минувшие сутки). Вместе с тем 12 734 пациента (+1326 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2 532 человека (+4 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2201 забайкалец скончался от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 159 находятся в тяжёлом состоянии (+3), 26 пациентов подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+5 за сутки).

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