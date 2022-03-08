Челябинск, 8 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 выздоровели ещё 2287 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего регионе исцелились уже 263 849 пациентов. А выявили с начала пандемии 300 695 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 28 438 человек. Скончались от ковида ещё 17 пациентов.