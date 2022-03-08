Алтайский край, 8 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Алтайский край стал одним из многих регионов России, куда стали прибывать беженцы из Луганской и Донецкой народных республик. Следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводят не только процессуальные действия, опрашивая людей и фиксируя преступления, которым они подвергались на территории республик, но и оказывают гуманитарную помощь. Подробности сообщает сайт ведомства.

СКР Девочка Алёна прибыла в Алтайский край из ЛНР

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На прошлой неделе в Первомайский район приехала семья из Луганской Народной Республики — 28-летняя Дарья со своим мужем Михаилом и двумя детьми 4-летней Алёной и 9-летним Вячеславом. Для выезда по гуманитарному коридору в Российскую Федерацию у них было всего несколько часов, поэтому взяли только самое необходимое — документы и вещи на первое время.

Оказавшись в Алтайском крае, они разместились у родителей мужа в небольшом домике в поселке Лесном. Узнав, что семья нуждается в вещах, сотрудники ведомства организовали срочный сбор помощи: офицеры собрали одежду, обувь для детей и их родителей, игрушки, продукты питания и денежные средства. Кроме того, узнав о мечте ребятишек, следователи решили ее исполнить, купив для Вячеслава планшет, а для Алёны — мольберт для рисования.

СКР Следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю идут на помошь беженцам из ЛНР

Накануне, 7 марта, исполняющий обязанности руководителя следственного управления Игорь Колесниченко, руководитель Новоалтайского межрайонного следственного отдела и следователь отдела, старший помощник руководителя следственного управления приехали в гости к семье, чтобы вручить собранные вещи, продукты и подарки, а также поздравить мамть и дочь с наступающим праздником 8 Марта.

Дарья и Михаил тепло приняли сотрудников следственного управления, поблагодарив за оказанную помощь, а дети очень обрадовались подаркам и игрушкам. В беседе с офицерами взрослые рассказали о том, что им пришлось пережить.

С 2014 года Даша одна растила детей, пока не познакомилась с Михаилом, который, несмотря на военные действия, приехал к любимой женщине в небольшой поселок Луганской области и стал помогать.

СКР Сотрудники СКР и семья из Луганской Народной Республики в принимает помощь в Алтайском крае

«Отсутствие продуктов, света, воды и денег, а еще постоянные бомбежки и обстрелы… Не передать словами, что пришлось пережить людям! Однако все эти лишения не смогли сломить дух этих поистине героических людей, озлобить и сделать черствыми их души. И теперь вдали от дома за несколько тысяч километров им надо научиться жить мирной и спокойной жизнью. Офицеры ведомства взяли на себя обязательство оказывать всестороннюю помощь семье — от решения жилищных до бытовых вопросов», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

СКР Девочка Алёна прибыла в Алтайский край из ЛНР

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. РедакцияИА REGNUM ведет трансляцию обо всем, что происходит на Украине.

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