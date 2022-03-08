Барнаул, 8 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В рамках Всероссийской акции «8 Марта — в каждый дом» полицейские, члены Совета ветеранов и Общественного совета при ГУ МВД России по Алтайскому краю поздравили жен и матерей погибших сотрудников органов внутренних дел. Подробности сегодня, 8 марта, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

МВД РФ Поздравление с 8 Марта от алтайских правоохранителей

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Полицейские регулярно навещают семьи погибших коллег. Сотрудники полиции и общественники встретились с женщинами, которые в разные годы остались без мужей и сыновей, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Имена этих сотрудников теперь навечно вписаны в историю подразделений, а с женщинами руководство и личный состав до сих пор держит прочную связь, навещая их и приглашая на различные мероприятия.

Сегодня полицейские навестили Марину Прокопец, они поздравили ее с наступающим праздником и вручили памятный подарок и цветы. Член Общественного совета Юлия Галкина пожелала всем женщинам красоты, мудрости, крепкого здоровья.

«Пусть будут близкие здоровы, а Вам — энергии и хорошего настроения!», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках всероссийской акции МВД России «8 Марта — в каждый дом» сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю вместе с общественниками поздравили с наступающим праздником жительниц края, обратившихся за получением государственных услуг.

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